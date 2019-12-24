2019-12-24T14:34:25+03:00
Темы дня. Пермь
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

12-летняя девочка из Прикамья чуть не умерла из-за врачебной ошибки

Из-за ошибки врачей Ксюша серьезно отстала от школьной программы. Фото: семейный архивИз-за ошибки врачей Ксюша серьезно отстала от школьной программы. Фото: семейный архив

Ей поставили правильный диагноз, лишь когда начался перитонит

12-летняя девочка из Прикамья чуть не умерла из-за врачебной ошибки

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14 января 2018 года 12-летнюю Ксюшу (имя изменено по требованию законодательства,- Ред.) из Кудымкара привезли в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Бригада «скорой» поставила ей предварительный диагноз «подозрение на аппендицит». В больнице девочку осмотрел хирург, ей сделали УЗИ и анализ крови, и после этого диагноз «аппендицит» исключили. Помимо температуры и боли в животе у маленькой пациентки был кашель, поэтому ее направили в детское отделение. Но там врачи отказались госпитализировать школьницу и направили ее в инфекционное отделение Окружной больницы. Инфекционисты поставили ребенку диагноз «острый бронхит» и назначили лечить. Неделю - с 14 по 20 января - Ксюша находилась под наблюдением медиков. Температура держалась на отметке 39 градусов. Периодически болел живот. За это время девочку осматривали и педиатры, и гинеколог, и лор-врач, но истинную причину, вызвавшую столь тяжелое состояние, назвать никто не смог.

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