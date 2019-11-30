«Он был весь в крови и без скальпа». Что говорят очевидцы нападения стаи собак на детей в Перми
По словам местных жителей, собаки кусали здесь людей и раньше
"Содрали волосы с головы". В Перми стая собак напала на 7-летнего мальчика, он в реанимации
Накануне вечером, в пятницу, 29 ноября, в Перми произошла еще одна трагедия с участием бродячих собак – в частном секторе Мотовилихи стая напала на детей, катающихся с горки.Также пострадал 11-летний мальчик, его увезли в травмпункт. Семилетнего мальчика доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, у него множественные укушенные раны туловища и конечностей, скальпированная рана головы, сильная кровопотеря. Расследованием происшествия занимаются следователи.