"Он воет на всю округу". В Прикамье волонтеры пытаются спасти пса, который уже несколько лет сидит в гараже

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-28T13:32:20+03:00

В Пермском крае волонтеры спасают пса, который уже несколько лет заперт в гараже 00:00 00:00

Эта история всколыхнула не только Соликамск. 19-летний местный житель выложил в соцсети два видео, которые он снял с перерывом в несколько месяцев. Одно – в январе, другое – в ноябре этого года. На обоих слышно и видно, как в заржавленном железном гараже-будке лает и воет запертая внутри собака. При этом погода на улице далеко не летняя - вокруг лежит снег. После того, как Александр разместил в соцсети видео, а мы опубликовали заметку об этом на сайте «Комсомольской правды», множество людей стали обсуждать этот случай.