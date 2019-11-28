2019-11-28T13:32:20+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

"Он воет на всю округу". В Прикамье волонтеры пытаются спасти пса, который уже несколько лет сидит в гараже

Так выглядит гараж-будка с запертой собакойТак выглядит гараж-будка с запертой собакойФото: Василий Вахрин

Они боятся, что животное просто погибнет от холода и стресса

В Пермском крае волонтеры спасают пса, который уже несколько лет заперт в гараже

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Эта история всколыхнула не только Соликамск. 19-летний местный житель выложил в соцсети два видео, которые он снял с перерывом в несколько месяцев. Одно – в январе, другое – в ноябре этого года. На обоих слышно и видно, как в заржавленном железном гараже-будке лает и воет запертая внутри собака. При этом погода на улице далеко не летняя - вокруг лежит снег. После того, как Александр разместил в соцсети видео, а мы опубликовали заметку об этом на сайте «Комсомольской правды», множество людей стали обсуждать этот случай.

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