2019-11-27T14:45:15+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Улыбалась и плакала». Главный Дед Мороз страны навестил пострадавшую в «Хромой лошади» Ирину Банникову

Встреча была очень трогательной. Фото предоставлено мамой ИриныВстреча была очень трогательной. Фото предоставлено мамой Ирины

Уже десять лет женщина, которая работала в клубе барменом, прикована к постели

Смотрела огромными глазами, а потом расплакалась». Главный Дед Мороз России навестил пострадавшую в «Хромой лошади» Ирину Банникову

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В Пермь приехал главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Вечером 27 ноября он зажжет огни городской елки на эспланаде, а накануне навестил Ирину Банникову, пострадавшую в пожаре в клубе «Хромая лошадь». Пожар , напомним, случился десять дет назад. Ирина Банникова тогда только вышла из декрета – в заведении она работала барменом. Я до сих пор под впечатлением от встречи с главным Дедом морозом страны, рассказала «Комсомольской правде» в Перми» Тамара Оборина, мама пострадавшей Ирины Банниковой

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