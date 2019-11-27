«Улыбалась и плакала». Главный Дед Мороз страны навестил пострадавшую в «Хромой лошади» Ирину Банникову

27 Нояб. 14:38 2019-11-27T14:45:15+03:00

Смотрела огромными глазами, а потом расплакалась». Главный Дед Мороз России навестил пострадавшую в «Хромой лошади» Ирину Банникову 00:00 00:00

В Пермь приехал главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Вечером 27 ноября он зажжет огни городской елки на эспланаде, а накануне навестил Ирину Банникову, пострадавшую в пожаре в клубе «Хромая лошадь». Пожар , напомним, случился десять дет назад. Ирина Банникова тогда только вышла из декрета – в заведении она работала барменом. Я до сих пор под впечатлением от встречи с главным Дедом морозом страны, рассказала «Комсомольской правде» в Перми» Тамара Оборина, мама пострадавшей Ирины Банниковой