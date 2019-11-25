2019-11-25T14:40:16+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

"Фальшивки я получаю уже второй раз". Что говорит пермячка, которой пенсию выдали якобы "билетами банка приколов"

Татьяна Сергеевна всю жизнь работала в сфере торговлиТатьяна Сергеевна всю жизнь работала в сфере торговлиФото: Василий Вахрин

В этой запутанной истории разбирается полиция

Пермячка пожаловалась, что ей выдали пенсию «билетами банка приколов»

00:00
00:00

В Перми набирает обороты история с пенсионеркой, которой якобы выдали пенсию «билетами банка приколов». О ситуации, в которой оказалась пожилая пенсионерка, рассказали ее знакомые в соцсетях. Бабушка получила пенсию и пошла в магазин за продуктами. На кассе выяснилось, что вместо реальных купюр у бабушки – «билеты банка приколов».

Скачать передачу [mp3, 7.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Обрадовались вниманию торговых сетей». В Прикамье поставщики бесплатно отдали мошенникам продуктов на 4 миллиона
В Прикамье рыбак провалился на пруду под лед и не смог выбраться
Пермяка, который занял 15 тысяч у микрокредитной организации, осудили на полтора года
Зять пермского миллиардера стал сенатором Уругвая
Пермское УФАС признало законной передачу здания школы частникам
"Люди выкидывают уже и породистых животных!". Волонтеры спасли от гибели двух вислоухих кошек
Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международным стандартам ISO
В Прикамье закончились поиски пропавшей 9-летней школьницы
В 2020 году финансирование программы «Молодая семья» в Перми будет увеличено в 2 раза
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозь
Пермяки пожаловались на громкую музыку в нескольких кафе в центре города
В Перми сгорел автомобиль «скорой помощи»
В Перми за год выявили около 6000 незаконных вывесок
«Избивал и унижал». В Прикамье мужчина истязал свою сожительницу
«Машину намотало на столб». В Перми произошло смертельное ДТП
Главный Дед Мороз страны зажжет огни на новой новогодней елке Перми
В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
После истории с пермячкой, которая нашла у себя деньги банка приколов, почтальона проверят на полиграфе
Главный врач пермской станции «скорой помощи» покинул свой пост
В Перми установили новый арт-объект в виде огромного смартфона
Пермяк угнал автомобиль, поработал таксистом и сбежал
В Перми водитель «Мерседеса» устроил ДТП и сбежал
На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка
В Прикамье 200 тысяч семей получили сертификат на маткапитал
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
Главный Дед Мороз страны выехал из Челябинска в Пермь