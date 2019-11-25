"Фальшивки я получаю уже второй раз". Что говорит пермячка, которой пенсию выдали якобы "билетами банка приколов"
В этой запутанной истории разбирается полиция
Пермячка пожаловалась, что ей выдали пенсию «билетами банка приколов»
В Перми набирает обороты история с пенсионеркой, которой якобы выдали пенсию «билетами банка приколов». О ситуации, в которой оказалась пожилая пенсионерка, рассказали ее знакомые в соцсетях. Бабушка получила пенсию и пошла в магазин за продуктами. На кассе выяснилось, что вместо реальных купюр у бабушки – «билеты банка приколов».