"Фальшивки я получаю уже второй раз". Что говорит пермячка, которой пенсию выдали якобы "билетами банка приколов"

25 Нояб. 14:35 2019-11-25T14:40:16+03:00

Пермячка пожаловалась, что ей выдали пенсию «билетами банка приколов» 00:00 00:00

В Перми набирает обороты история с пенсионеркой, которой якобы выдали пенсию «билетами банка приколов». О ситуации, в которой оказалась пожилая пенсионерка, рассказали ее знакомые в соцсетях. Бабушка получила пенсию и пошла в магазин за продуктами. На кассе выяснилось, что вместо реальных купюр у бабушки – «билеты банка приколов».