«Ползарплаты за справку?» Пермяки штурмуют наркодиспансер, чтобы пройти комиссию по старым правилам
С пятницы цена вырастет минимум в четыре раза
«Пришлось вставать в 6 утра". Пермские водители попали в "пробку" в очереди за справкой
Сотни пермяков пришли за медицинской справкой для водительского удостоверения в краевой наркодиспансер на Монастырской 95б и попали в жуткую очередь. На этой неделе там небывалый ажиотаж - на днях стало известно, что цена за услугу с пятницы, 22 ноября, возрастет в 6 - 7 раз, и люди старались успеть получить ее по прежней цене.