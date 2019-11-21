2019-11-21T14:46:27+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Ползарплаты за справку?» Пермяки штурмуют наркодиспансер, чтобы пройти комиссию по старым правилам

Пермяки штурмовали наркодиспансер с 6 утра!Пермяки штурмовали наркодиспансер с 6 утра!Фото: Василий Вахрин

С пятницы цена вырастет минимум в четыре раза

«Пришлось вставать в 6 утра". Пермские водители попали в "пробку" в очереди за справкой

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Сотни пермяков пришли за медицинской справкой для водительского удостоверения в краевой наркодиспансер на Монастырской 95б и попали в жуткую очередь. На этой неделе там небывалый ажиотаж - на днях стало известно, что цена за услугу с пятницы, 22 ноября, возрастет в 6 - 7 раз, и люди старались успеть получить ее по прежней цене.

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