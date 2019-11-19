2019-11-19T12:44:45+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

"Собака схватила дочь за ногу и рвала клыками". В Прикамье стая бродячих псов напала на школьницу

За одну неделю от собак пострадали двое детей, по словам местных жителейЗа одну неделю от собак пострадали двое детей, по словам местных жителейФото: Василий Вахрин

Мама девочки пытается добиться того, чтобы животных отловили и увезли в приют

"Мою дочь чуть не загрызли собаки". Пермячка рассказала о нападении стаи бездомных псов на ребенка

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- Вся нога была в крови, - с ужасом вспоминает Наталья, мама 16-летней школьницы Алины. - Сейчас у нее там синяк размером с мужскую ладонь.

Днем в прошлую среду, 13 ноября, девочка шла со школы. Уже у своего дома по улице Мира она с опаской огляделась - под балконами несколько недель назад поселилась стая бездомных собак. Внезапно Алина их увидела - собаки понеслись в ее сторону, окружили и стали лаять.

- А одна из них схватила дочь за ногу, вцепилась клыками и рвала, - говорит Наталья. - Потом другие собаки что-то увидели и побежали, та, что укусила дочку, тоже унеслась. Мы сразу после случившегося поехали в травмпункт, медики обработали рану. Она очень глубокая оказалась. Сейчас предстоит еще прививки ставить.

По словам Натальи, после ЧП с собаками она обращалась в полицию, администрацию, но никто в этом вопросе ей не помог.

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