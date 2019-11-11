"Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу". Пермяки возмущаются жутким гололедом на улицах

11 Нояб. 13:20 2019-11-11T13:25:18+03:00

Ледяной дождь превратил Пермь в каток 00:00 00:00

В понедельник утром пермяки почувствовали себя участниками опасного ледового шоу. Ночью в краевом центре прошел ледяной дождь. И весь город превратился в сплошную ледяную катушку. Если дороги еще понемногу «оттаяли», то на тротуарах лед и не думал сходить. Только в самом центре Перми местами ледяной панцирь начал подтаивать.