"Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу". Пермяки возмущаются жутким гололедом на улицах
С утра в городе шел дождь, который застыл на дорогах, тротуарах и ступеньках
Ледяной дождь превратил Пермь в каток
В понедельник утром пермяки почувствовали себя участниками опасного ледового шоу. Ночью в краевом центре прошел ледяной дождь. И весь город превратился в сплошную ледяную катушку. Если дороги еще понемногу «оттаяли», то на тротуарах лед и не думал сходить. Только в самом центре Перми местами ледяной панцирь начал подтаивать.