2019-11-11T13:25:18+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

"Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу". Пермяки возмущаются жутким гололедом на улицах

Пермские улицы превратились в сплошной катокПермские улицы превратились в сплошной каток

С утра в городе шел дождь, который застыл на дорогах, тротуарах и ступеньках

Ледяной дождь превратил Пермь в каток

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В понедельник утром пермяки почувствовали себя участниками опасного ледового шоу. Ночью в краевом центре прошел ледяной дождь. И весь город превратился в сплошную ледяную катушку. Если дороги еще понемногу «оттаяли», то на тротуарах лед и не думал сходить. Только в самом центре Перми местами ледяной панцирь начал подтаивать.

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