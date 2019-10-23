«Она занималась плаванием уже несколько лет». Что известно о гибели 11-летней синхронистки в бассейне Перми

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-23T16:25:30+03:00

"Плавала как поплавок". Почему не спасли 11-летнюю пловчиху, которая утонула в бассейне на глазах толпы детей и взрослых 00:00 00:00

22 октября в спорткомплексе "Олимпия" погибла 11-летняя девочка. В это время она находилась на тренировке по синхронному плаванию. Источник, близкий к ситуации, рассказал, как ребенка пытались спасти. - Очевидцы сообщили, что увидели девочку в неестественной позе, - сообщил собеседник. - Подумали, что она тренируется, задерживая дыхание под водой. Когда окружающие поняли, что это не тренировка, девочку вытащили из воды. Она была без сознания. Спасатели "Олимпии" проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли медики "скорой помощи", в составе которых были реаниматологи. К сожалению, девочку спасти не удалось. Родители детей, которые в тот день тоже были на тренировке, рассказали, что видели, как девочка уходит под воду и пытались привлечь внимание спасателей и тренера.