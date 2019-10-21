2019-10-21T19:09:20+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки

"Тот самый лог, где последний раз видели пенсионерку""Тот самый лог, где последний раз видели пенсионерку"Фото: Василий Вахрин

По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку

"Нашли сапоги и колготки". В Перми ищут женщину, которую могли растерзать собаки

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Вторую неделю в Перми ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку Алевтину Анатольевну. 9 октября она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в логу у элитного ЖК в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию. Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку растерзали собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.

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