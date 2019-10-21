«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки

21 Окт. 19:01 2019-10-21T19:09:20+03:00

"Нашли сапоги и колготки". В Перми ищут женщину, которую могли растерзать собаки 00:00 00:00

Вторую неделю в Перми ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку Алевтину Анатольевну. 9 октября она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в логу у элитного ЖК в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию. Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку растерзали собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.