«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки
По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку
"Нашли сапоги и колготки". В Перми ищут женщину, которую могли растерзать собаки
Вторую неделю в Перми ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку Алевтину Анатольевну. 9 октября она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в логу у элитного ЖК в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию. Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку растерзали собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.