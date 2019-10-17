«Мать бросила ее на вокзале, чтобы спасти от смерти». «Комсомолка» узнала тайны жизни актрисы Нины Руслановой

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-17T14:59:03+03:00

Актриса Нина Русланова, которую в младенчестве мать бросила на вокзале, нашла семью 00:00 00:00

Судьба талантливой актрисы Нины Руслановой драматична: в 1945 году ее нашли на железнодорожном вокзале города Богодухов (это в Харьковской области). Малютку поместили в приют, а потом отдали в детский дом. Девочка-подкидыш всегда мечтала узнать тайну своего рождения. Ведь имя и фамилию ей выбрали воспитатели, а день рождения она придумала себе сама.

Став взрослой, Нина Русланова покорила Москву и завоевала любовь миллионов зрителей. Она сыграла десятки ролей в культовых фильмах, добилась признания и получила звание народной, но всю жизнь мучилась вопросом, почему в младенчестве от нее отказались родители. Она пыталась искать их, но безрезультатно.

Полгода назад Русланова рассказала свою историю на Первом канале. Когда эту историю услышала Людмила Коновалова из села Уинское Пермского края, она рассказала об этом своим сестрам. В ее семье часто обсуждали трагический эпизод из биографии отца. Мужчина плакал и вспоминал, как его первая жена оставила на вокзале их новорожденную дочку.

Полгода после выхода передачи в семье пермяков думали, стоит ли им заявлять о себе. Но чуткие женские сердца понимали, что это именно их история, а Нина Русланова - именно их сестра. И ради памяти отца, который всегда хотел найти свою потерянную дочку, они попросили внучку Полину отправить сообщение в Москву.

И вот на передаче «Пусть говорят» , куда пермячки отправились, огласили результаты анализа ДНК, который говорил, что Нина Русланова и Людмила Коновалова с очень большой вероятностью являются единокровными сестрами.