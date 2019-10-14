2019-10-14T20:23:45+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

"Дети, выздоравливайте!". Что известно о ДТП в Перми, в котором "Мазда" сбила пятерых второклассников

"По факту ДТП проводится проверка""По факту ДТП проводится проверка"Фото: Елена КОНОВА

Трое школьников остаются в больнице

В Перми иномарка сбила на "зебре" пятерых детей

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Примерно в 18:24 14 октября толпа детей - всего пятеро школьников - стояла на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых. По оперативной информации, они начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который как раз в это время завершал выезд с перекрестка. В результате школьники отказались под колесами иномарки.

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