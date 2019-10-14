"Дети, выздоравливайте!". Что известно о ДТП в Перми, в котором "Мазда" сбила пятерых второклассников
Трое школьников остаются в больнице
В Перми иномарка сбила на "зебре" пятерых детей
Примерно в 18:24 14 октября толпа детей - всего пятеро школьников - стояла на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых. По оперативной информации, они начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который как раз в это время завершал выезд с перекрестка. В результате школьники отказались под колесами иномарки.