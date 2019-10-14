"Не хотел уступать бабушке место". Из-за ссоры с пассажиром пермяк распылил в автобусе газовый баллончик

14 Окт. 15:10 2019-10-14T15:22:32+03:00

"Не хотел уступать место". Полиция ищет пермяка, который распылил газ в автобусе 00:00 00:00

Неприятный инцидент произошел в субботу вечером на остановке «Улица 1905 года» (это в Мотовилихе). Все места в салоне автобуса были заняты, и никто не откликнулся на просьбу кондуктора. Пенсионерка стояла в задней части автобуса, как раз рядом с сидящей молодой парой - парнем и девушкой. Они лениво смотрели в окно и вставать с мест не собирались. - Тогда этого парня взял за локоть и потянул вверх один из стоящих рядом пассажиров, - рассказал директор ООО «Дизель» Андрей Биневский. - Он сказал ему: «Ты чего сидишь? Видишь, бабушка пожилая стоит?» Потом с такой же просьбой пассажир обратился к девушке. Началось выяснение отношений. Парень сначала огрызнулся: «Ты чего ко мне и к моей девушке пристал?», а потом достал баллончик и распылил содержимое в лицо этому пассажиру.