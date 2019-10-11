Пермских баскетболистов будет тренировать робот
Андроид проанализирует показатели игроков и высчитает оптимальную пятерку для паркета
В Перми баскетбольную команду будет тренировать робот
Увы, пока пермский баскетбольный клуб «Парма» занимает последнюю, 13 строчку турнирной таблицы. Чтобы подняться выше, в команде решились на уникальный эксперимент. И теперь помогать главному тренеру в подготовке баскетболистов будет… робот Promobot V.4.
Руководство клуба обратилось с предложением к пермской компании, которая производит роботов, и попросило у искусственного интеллекта помощи.