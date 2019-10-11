2019-10-11T14:03:42+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

Пермских баскетболистов будет тренировать робот

Имя роботу выберут болельщики с помощью голосования. Фото: предоставлено компанией Promobot.Имя роботу выберут болельщики с помощью голосования. Фото: предоставлено компанией Promobot.

Андроид проанализирует показатели игроков и высчитает оптимальную пятерку для паркета

В Перми баскетбольную команду будет тренировать робот

00:00
00:00

Увы, пока пермский баскетбольный клуб «Парма» занимает последнюю, 13 строчку турнирной таблицы. Чтобы подняться выше, в команде решились на уникальный эксперимент. И теперь помогать главному тренеру в подготовке баскетболистов будет… робот Promobot V.4.

Руководство клуба обратилось с предложением к пермской компании, которая производит роботов, и попросило у искусственного интеллекта помощи.

Скачать передачу [mp3, 3.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Историей с жуками с в супе в пермской школе занялся Роспотребнадзор
Пермь сковали 10-балльные пробки
Умер космонавт Алексей Леонов
Ночью у пермского "Планетария" на девушку напал бывший зэк и изнасиловал ее
В выходные в Перми пройдет "Выставка собак всех пород"
Пермский «УРАЛХИМ» направил 5,8 млн руб. на поддержку ветеранов
Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе
"Сказали, что это приправа". Детей в пермской школе накормили супом с жуками
Пермский край вошел в топ регионов по заболеваемости алкоголизмом
Как изменился дома кот, в которого неизвестные выпустили 9 пуль и оставили умирать
В Перми автобусный маршрут №2 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс»
14 октября в Перми пройдет лекция на тему онконастороженности
«Запрещал встречаться с подругами». Ссора девушки с парнем чуть не закончилась трагедией
Пермская прокуратура проверит снос пристроя к дому на Компросе
Власти Перми выделят на благоустройство эспланады 113,2 миллиона рублей
Общественники проверили район Перми на наличие стихийных свалок
В Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта
25-летняя пермячка получила травмы при падении с высоты
В школе №9 в Перми 10-летний мальчик получил травму головы