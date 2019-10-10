ЧП в «Кольцово»: Самолеты, летевшие в Екатеринбург из Москвы и Туниса, сели в Перми

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-10T14:11:36+03:00

"Не вышло шасси?". Из-за ЧП в Кольцово в Перми сели самолеты, летевшие в Екатеринбург. 00:00 00:00

Службы пермского аэропорта сегодня были вынуждены изменить режим работы и внепланово принять два борта, направлявшихся в Екатеринбург.

Напомним, 10 октября в 11 часов 12 минут в аэропорту Кольцово при выполнении планового полета из Челябинской области самолет военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

В самом аэропорту временно приостановлена работа, из-за этого летевшие в Екатеринбург самолеты «уходили» на запасные аэродромы, в том числе их принял международный аэропорт «Пермь».