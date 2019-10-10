2019-10-10T14:11:36+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

ЧП в «Кольцово»: Самолеты, летевшие в Екатеринбург из Москвы и Туниса, сели в Перми

Фото очевидца с места ЧПФото очевидца с места ЧП

По предварительной версии, причина аварийной посадки АН-12 - невыход шасси

"Не вышло шасси?". Из-за ЧП в Кольцово в Перми сели самолеты, летевшие в Екатеринбург.

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Службы пермского аэропорта сегодня были вынуждены изменить режим работы и внепланово принять два борта, направлявшихся в Екатеринбург.

Напомним, 10 октября в 11 часов 12 минут в аэропорту Кольцово при выполнении планового полета из Челябинской области самолет военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

В самом аэропорту временно приостановлена работа, из-за этого летевшие в Екатеринбург самолеты «уходили» на запасные аэродромы, в том числе их принял международный аэропорт «Пермь».

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