В Пермской городской службе спасения начальник стулом избил подчиненного

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-08T10:15:52+03:00

Скандал в Перми. Спасатель, которого начальник избил стулом, может потерять зрение 00:00 00:00

В Пермской городской службе спасения произошло ЧП, начальник стулом избил подчиненного.

Как рассказал потерпевший сотрудник Валерий, они вернулись с нескольких вызовов и застали начальство распивающими спиртные напитки. В итоге начальник вышел из кабинета увидел группу вернувшуюся на базу и заявил - «Когда я вхожу, вы должны по струнке стоять!», - Валерий не растерялся и ответил начальнику, в результате произошла потасовка.