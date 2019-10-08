В Пермской городской службе спасения начальник стулом избил подчиненного
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Скандал в Перми. Спасатель, которого начальник избил стулом, может потерять зрение
В Пермской городской службе спасения произошло ЧП, начальник стулом избил подчиненного.
Как рассказал потерпевший сотрудник Валерий, они вернулись с нескольких вызовов и застали начальство распивающими спиртные напитки. В итоге начальник вышел из кабинета увидел группу вернувшуюся на базу и заявил - «Когда я вхожу, вы должны по струнке стоять!», - Валерий не растерялся и ответил начальнику, в результате произошла потасовка.