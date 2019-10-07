2019-10-07T08:10:40+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙЮрий Кищук

Пермяки стали есть меньше мяса и налегают на хлеб

"Главное- вовремя!""Главное- вовремя!"

Почему мы экономим на своем питании и чем это грозит?

"Главное- вовремя!"_07_10

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Пермьстат опубликовал данные, какие продукты питания чаще всего потребляют пермяки. Как оказалось, мясо, молоко, яйца, картофель, овощи и фрукты - это те продукты, которые мы едим реже, чем рекомендовано нормами Минздрава. Зато хлеб покупаем гораздо чаще, чем значится в рациональных нормах потребления. Например, в год человеку нужно употреблять 73 килограмма мяса и мясопродуктов, а пермяки едят только 62 килограмма. Молоко и молочные продукты - 225 килограммов вместо положенных 325, яйца - 237 штук вместо 260, картофель - 64 килограмма вместо 90, овощи - 85 вместо 140 и фрукты - 56 вместо 100. Хлеб и хлебобулочную продукцию в регионе любят и съедают в среднем по 111 килограммов в год, хотя по нормам - не больше 96 килограммов.

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