2019-10-04T11:11:23+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Я не чувствовала, как шевелятся дети». От чего умерла беременная: ошибка врачей или просроченные консервы

У Светланы остался сын. Фото из архива семьиУ Светланы остался сын. Фото из архива семьи

Суд разбирается в причинах громкой трагедии в Перми

Ошибка врачей или отравление консервами? Почему умерла пермячка, беременная двойней

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В Ленинском суде начался процесс над врачами Пермского краевого перинатального центра, где умерла женщина, беременная двойней. Трагедия случилась почти два года назад. В последнем разговоре с супругом она жаловалась на то, что «не чувствует как шевелятся дети» и на грубую реакцию медперсонала. Позже ее увезли в краевую больницу, где сделали кесарево. «Дети погибли, а она находится в критическом состоянии», - сообщили супругу. Впоследствии роженица скончалась. Эксперты позже сказали, что малыши умерли в утробе матери примерно за сутки до операции По мнению стороны гособвинения, врачи неверно определили план лечения. Развилась инфекция, но даже тогда тактика лечения изменена не была. В итоге произошла внутриутробная гибель плодов и последующая смерть роженицы. Адвокаты врачей считают избранную ими тактику лечения правильной.

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