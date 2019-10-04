«Я не чувствовала, как шевелятся дети». От чего умерла беременная: ошибка врачей или просроченные консервы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-04T11:11:23+03:00

Ошибка врачей или отравление консервами? Почему умерла пермячка, беременная двойней 00:00 00:00

В Ленинском суде начался процесс над врачами Пермского краевого перинатального центра, где умерла женщина, беременная двойней. Трагедия случилась почти два года назад. В последнем разговоре с супругом она жаловалась на то, что «не чувствует как шевелятся дети» и на грубую реакцию медперсонала. Позже ее увезли в краевую больницу, где сделали кесарево. «Дети погибли, а она находится в критическом состоянии», - сообщили супругу. Впоследствии роженица скончалась. Эксперты позже сказали, что малыши умерли в утробе матери примерно за сутки до операции По мнению стороны гособвинения, врачи неверно определили план лечения. Развилась инфекция, но даже тогда тактика лечения изменена не была. В итоге произошла внутриутробная гибель плодов и последующая смерть роженицы. Адвокаты врачей считают избранную ими тактику лечения правильной.