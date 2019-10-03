2019-10-03T10:07:50+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

Три пермских «хиросимы». Как в Пермском крае взрывали ядерные бомбы

Подземный взрыв. Фото: wikipedia.ruПодземный взрыв. Фото: wikipedia.ru

«Мирные» атомные взрывы прозвучали в Прикамье ровно полвека назад

"Земля уходила из под ног", - очевидцы вспоминают ядерные взрывы в Прикамье

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Сейчас словосочетание «мирный атом» воспринимается как «горячий лед» или «мягкий камень». Но полвека назад эти слова официально звучали с высоких трибун и воспринимались как руководство к действию.

С помощью атомной энергии надеялись прокладывать каналы и увеличивать добычу нефти. Всего с 1965 по 1988 годы в Советском Союзе в рамках программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства» произвели 124 взрыва. Зачастую их мощность превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму (она равнялась 14 килотоннам тротила).

В Пермском крае такими «хиросимами» стали три места: Оса, северо-восток Чердынского района и Гежское месторождение в Красновишерском районе.

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