2019-09-23T13:32:30+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Мне жить не хочется». Пенсионеру из Пермского края грозит 10 лет колонии за мак в огороде

Игорь Палин очень переживает из-за случившегося. Фото из архива семьиИгорь Палин очень переживает из-за случившегося. Фото из архива семьи

Он прополол сорняки, но не успел их выбросить в компостную яму, так как начался дождь

В Перми судят пенсионера, у которого на огороде вырос мак

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В отношении пожилого мужчины полицейские возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. Виной всему несколько маковых кустов, которые пенсионер вырвал со своего огорода, но не успел донести до компостной ямы, потому что начался дождь. Кусты вперемешку с другими сорняками огородник оставил в старом сарае, да и забыл про них.

Спустя несколько дней к его дому пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы, не хранит ли пенсионер наркотические, взрывчатые вещества и оружие. Ничего не подозревающий Игорь Палин разрешил правоохранителям зайти на территорию и в дом и все осмотреть. В предбаннике старой бани полицейские и обнаружили вырванный с корнем мак.

В присутствии соседей-понятых мак изъяли, упаковали в картонные коробки и отправили на экспертизу. Специалисты сделали заключение, что изъятый у пенсионера мак является снотворным.

И сейчас пенсионеру, который и в мыслях не думал о культивировании запрещенных растений, по закону грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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