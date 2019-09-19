2019-09-19T15:46:55+03:00
Картина дня в Перми
Алена ОВЧИННИКОВА

"Мы зарабатываем деньги на его лечение". Школьники спасают больного раком одноклассника из Перми

Максим Меркушев. Фото из архива его классной руководительницыМаксим Меркушев. Фото из архива его классной руководительницы

Школьники собирают деньги для своего тяжелобольного одноклассника в Перми

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Весной у 14-летнего Максима Меркушева из Перми сильно заболела рука, потом начали неметь пальцы. Врачи, к которым отвела Максима мама, начали лечить его от невралгии. Но состояние подростка только ухудшалось. Максиму сделали МРТ, диагноз - глиобластома спинного мозга.

Летом он перенес операцию, тюменские онкологи частично удалили опухоль, остатки было решено добить протонами. И сейчас парень проходит эту процедуру в Санкт-Петербурге. Отвоевать друга у тяжелой болезни готовы все 25 его одноклассников из 9В класса пермской школы №131 - они зарабатывают деньги и передают их на лечение Максима.

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