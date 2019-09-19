"Мы зарабатываем деньги на его лечение". Школьники спасают больного раком одноклассника из Перми

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-19T15:46:55+03:00

Школьники собирают деньги для своего тяжелобольного одноклассника в Перми 00:00 00:00

Весной у 14-летнего Максима Меркушева из Перми сильно заболела рука, потом начали неметь пальцы. Врачи, к которым отвела Максима мама, начали лечить его от невралгии. Но состояние подростка только ухудшалось. Максиму сделали МРТ, диагноз - глиобластома спинного мозга.

Летом он перенес операцию, тюменские онкологи частично удалили опухоль, остатки было решено добить протонами. И сейчас парень проходит эту процедуру в Санкт-Петербурге. Отвоевать друга у тяжелой болезни готовы все 25 его одноклассников из 9В класса пермской школы №131 - они зарабатывают деньги и передают их на лечение Максима.