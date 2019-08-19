«Дети плакали от боли и страха». 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания

19 Авг. 11:43 2019-08-19T11:48:45+03:00

20-летний Данил Юлдашев, спасавший пермяков в ДТП с автобусом, мечтает стать гражданином РФ 00:00 00:00

- Это был мой долг. Я не мог поступить иначе, меня так воспитали, - 20-летний Данил Юлдашев в течение двух часов спасал людей из покореженного автобуса. Напомним, в Перми в субботу, около 17 часов, рейсовый автобус маршрута №53, шедший на Гайву от Центрального рынка, попал в ДТП. Из-за неисправности автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81. В аварии один пассажир погиб, 32 человека были госпитализированы,