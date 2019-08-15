2019-08-15T12:28:48+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Искупался впервые за 5 лет». Голодающий медведь из Прикамья переехал в московский приют

На шестом году у медведей начинается половое созревание, и они легко могут сломать клетку, сделанную из неправильных материалов. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края.На шестом году у медведей начинается половое созревание, и они легко могут сломать клетку, сделанную из неправильных материалов. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края.

Деньги на помощь косолапому собирали всей страной

Деньги на помощь "косолапому" собирали всей страной

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История голодающего медведя Мишки, сидевшего в тесной клетке возле поселка Бикбарда в Пермском крае, тронула сотни неравнодушных жителей страны. Дикий зверь, напомним, пять лет просидел у придорожного кафе. После смерти хозяина питался, чем придется: его подкармливали хлебом и сгущенкой дальнобойщики и местные жители. - Деньги на его выкуп удалось собрать на удивление быстро, дней за десять, - говорит руководитель фонда зоозащиты из Челябинска Карен Даллакян. – Деньги присылали со всей страны. Кто-то 100 рублей, кто-то 500, а кто-то и 50 тысяч. Большие суммы приходили в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего для выкупа многострадального Мишки собрали 300 тысяч рублей, 140 потратили на то, чтобы забрать медведя у старого хозяина, остальное на транспортировку до Москвы и содержание Мишки в первое время.

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