«Искупался впервые за 5 лет». Голодающий медведь из Прикамья переехал в московский приют

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-15T12:28:48+03:00

Деньги на помощь "косолапому" собирали всей страной 00:00 00:00

История голодающего медведя Мишки, сидевшего в тесной клетке возле поселка Бикбарда в Пермском крае, тронула сотни неравнодушных жителей страны. Дикий зверь, напомним, пять лет просидел у придорожного кафе. После смерти хозяина питался, чем придется: его подкармливали хлебом и сгущенкой дальнобойщики и местные жители. - Деньги на его выкуп удалось собрать на удивление быстро, дней за десять, - говорит руководитель фонда зоозащиты из Челябинска Карен Даллакян. – Деньги присылали со всей страны. Кто-то 100 рублей, кто-то 500, а кто-то и 50 тысяч. Большие суммы приходили в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего для выкупа многострадального Мишки собрали 300 тысяч рублей, 140 потратили на то, чтобы забрать медведя у старого хозяина, остальное на транспортировку до Москвы и содержание Мишки в первое время.