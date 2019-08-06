2019-08-06T11:50:35+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«У него были стеклянные глаза». В центре Перми на 14-летнего школьника напал прохожий с охотничьим ножом

Рома уже много лет занимается спортом. Фото предоставлено его отцомРома уже много лет занимается спортом. Фото предоставлено его отцом

Его уже задержали полицейские

В центре Перми на 14-летнего школьника напал прохожий с охотничьим ножом

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Вечером 5 августа 14-летний Роман Меньшов вместе со своим другом Никитой решили сходить за хлебом до магазина. Когда ребята стояли на перекрестке улиц Плеханова и Якуба Коласа, в их сторону резко выскочил высокий мужчина с большим ножом руке. - Он сделал выпад в сторону сына, - рассказывает Федор. - Рома уже много лет занимается спортом - киошкушинкай-карате. Он быстро среагировал и отвернулся, но преступник успел задеть его ножом - попал в щеку.

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