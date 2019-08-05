2019-08-05T16:25:25+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

По Комсомольскому проспекту можно будет ездить только на личных автомобилях

В ночь на 7 августа на этом перекрестке начнутся ремонтные работы.В ночь на 7 августа на этом перекрестке начнутся ремонтные работы.

В связи с ремонтом дороги на две недели все автобусы пустят в объезд

"Как будут перекрывать Компрос", - рассказывает начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

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Четную сторону Комсомольского проспекта, которую перекрывали из-за ремонтных работ на перекрестке с улицей Революции, 1 августа открыли для движения. Наступил черед нечетной стороны. Ее частично перекроют в ночь на 7 августа. - В связи с ремонтными работами на перекрестке Компроса и улицы Революции будет ограничено движение транспорта по Комсомольского проспекту по направлению от улицы Краснова до улицы Глеба Успенского, то есть в сторону Комсомольской площади, - рассказал Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения. - Там будет возможность двигаться только по одной полосе и только на индивидуальном транспорте. Автобусы пойдут в объезд. Такая схема будет действовать с 7 до 18 августа. 19 августа работы на перекрестке должны быть завершены, и Комсомольский проспект полностью откроют для движения.

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