«Мой мальчик только начинал жить!» В больнице скончался 26-летний пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе

5 Авг. 01:00 2019-08-05T16:17:47+03:00

Мама пострадавшего при взрыве на заводе сообщила о смерти сына 00:00 00:00

В Перми скончался один из пострадавших во время взрыва на Пермском пороховом заводе, прогремевшем в минувшую среду. У 26-летнего аппаратчика Алексей С. было обожжено более 60 процентов поверхности тела. - Похороны состоятся в среду, - сообщила убитая горем мама Алексея. – Хоронить будем от дома. Теперь остается только проводить в последний путь моего мальчика. Ранее Светлана рассказывала, что сообщение о том, что с ее сыном произошла беда, буквально подкосило ее. - Он только начинал жить, отслужил в армии в ракетных войсках, устроился на завод, и работа ему нравилась, и вот… - утирала она слезы.