Психотерапевт: «Если вы не испытываете сексуального влечения к человеку, строить с ним отношения бесполезно»

18 Июль 17:00 2019-07-19T11:12:36+03:00

Пермский психотерапевт Александр Вайнер рассказывает о том можно ли построить отношения без секса 00:00 00:00

В студию радио «Комсомольской правды» пришел кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Александр Вайнер. Вместе с ведущими Ярославом Богдановским и Ириной Аверкиной речь в рубрике «Здоровье» шла об отношениях полов, любви, влюбленности, страсти, психическом здоровье и возможной патологии. Участники программы пытались понять, что же такое любовь и как выстроить гармоничные отношения?