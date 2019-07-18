2019-07-19T11:12:36+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙИрина АВЕРКИНА

Психотерапевт: «Если вы не испытываете сексуального влечения к человеку, строить с ним отношения бесполезно»

Врач-психотерапевт А.Б.ВайнерВрач-психотерапевт А.Б.Вайнер

В прямом эфире радио «КП-Пермь» рассуждали о любви, сексе и отношениях полов

Пермский психотерапевт Александр Вайнер рассказывает о том можно ли построить отношения без секса

00:00
00:00

В студию радио «Комсомольской правды» пришел кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Александр Вайнер. Вместе с ведущими Ярославом Богдановским и Ириной Аверкиной речь в рубрике «Здоровье» шла об отношениях полов, любви, влюбленности, страсти, психическом здоровье и возможной патологии. Участники программы пытались понять, что же такое любовь и как выстроить гармоничные отношения?

Скачать передачу [mp3, 17.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24