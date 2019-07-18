Психотерапевт: «Если вы не испытываете сексуального влечения к человеку, строить с ним отношения бесполезно»
В прямом эфире радио «КП-Пермь» рассуждали о любви, сексе и отношениях полов
Пермский психотерапевт Александр Вайнер рассказывает о том можно ли построить отношения без секса
В студию радио «Комсомольской правды» пришел кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Александр Вайнер. Вместе с ведущими Ярославом Богдановским и Ириной Аверкиной речь в рубрике «Здоровье» шла об отношениях полов, любви, влюбленности, страсти, психическом здоровье и возможной патологии. Участники программы пытались понять, что же такое любовь и как выстроить гармоничные отношения?