2019-07-15T14:28:42+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Если бы не вмешались прохожие, у меня ребенка бы загрызли». В Перми 10-летнего мальчика чуть не растерзала стая беспризорных собак

Мама Ярослава собирается подавать в суд, если беспризорных собак, искусавших Ярослава, не выловят. Фото: из семейного архиваМама Ярослава собирается подавать в суд, если беспризорных собак, искусавших Ярослава, не выловят. Фото: из семейного архива

Животные набросились на школьника во дворе

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава

00:00
00:00

- Это очень страшно! Если бы не вмешались двое мужчин, у меня ребенка бы загрызли, - Наталья до сих пор не может прийти в себя от пережитого ужаса. Днем в пятницу ее 10-летний сын Ярослав сидел в соседнем дворе, на улице Карпинского, 75. Мальчик ждал одноклассника, чтобы вместе с ним идти гулять. Он покачался на качелях, потом, не торопясь, спустился. Ярослав не делал никаких резких движений, но едва шагнул в сторону, перед ним встала собака. Пес зарычал и схватил мальчика за ногу, тут же на ребенка набросилась вторая собака. Агрессивные псы уронили Ярослава на песок и начали рвать его за ноги и тело. Мальчик только успел прикрыть руками голову, чтобы животные не вцепились в лицо. А вокруг еще собралась стая из пяти собак, готовых броситься в любую минуту. К счастью, рядом на лавочке сидели двое мужчин. Увидев нападение на ребенка, они вскочили, не без труда разогнали свирепых собак и спасли мальчика. В травмпункте врачи зафиксировали у Ярослава глубокие покусы на ногах, руках и теле. Сейчас мальчик с бабушкой каждый день ходит на перевязки и уколы. Ему назначили курс прививок. Нападение беспризорных собак на жителей Перми происходят довольно часто.

Скачать передачу [mp3, 1.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо
Пермячка просит взыскать 150 тысяч рублей с мужчины, ударившего ее сына-дошкольника
В Кунгуре утонул 55-летний мужчина
Следователи отправили в суд дело пермяка, забившего до смерти шестилетнюю падчерицу
Посетители Кунгурской пещеры теперь могут пользоваться бесплатным Wi-Fi
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года
В Пермском крае неизвестные выбросили на помойку красноухую черепаху
Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде
«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков
«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки
Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом
Пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург
Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений
«Луна станет кроваво-красной». Жители Прикамья смогут увидеть частичное лунное затмение
«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы