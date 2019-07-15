«Если бы не вмешались прохожие, у меня ребенка бы загрызли». В Перми 10-летнего мальчика чуть не растерзала стая беспризорных собак

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-15T14:28:42+03:00

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

- Это очень страшно! Если бы не вмешались двое мужчин, у меня ребенка бы загрызли, - Наталья до сих пор не может прийти в себя от пережитого ужаса. Днем в пятницу ее 10-летний сын Ярослав сидел в соседнем дворе, на улице Карпинского, 75. Мальчик ждал одноклассника, чтобы вместе с ним идти гулять. Он покачался на качелях, потом, не торопясь, спустился. Ярослав не делал никаких резких движений, но едва шагнул в сторону, перед ним встала собака. Пес зарычал и схватил мальчика за ногу, тут же на ребенка набросилась вторая собака. Агрессивные псы уронили Ярослава на песок и начали рвать его за ноги и тело. Мальчик только успел прикрыть руками голову, чтобы животные не вцепились в лицо. А вокруг еще собралась стая из пяти собак, готовых броситься в любую минуту. К счастью, рядом на лавочке сидели двое мужчин. Увидев нападение на ребенка, они вскочили, не без труда разогнали свирепых собак и спасли мальчика. В травмпункте врачи зафиксировали у Ярослава глубокие покусы на ногах, руках и теле. Сейчас мальчик с бабушкой каждый день ходит на перевязки и уколы. Ему назначили курс прививок. Нападение беспризорных собак на жителей Перми происходят довольно часто.