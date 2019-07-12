82-летний марафонец: «Деньги на заграничные забеги собирают для меня всем селом»

12 Июль 15:03 2019-07-13T09:23:08+03:00

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82-летний марафонец: "За моей спиной 60 забегов, а в переди - еще минимум 4" 00:00 00:00

Все возрасты покорны не только любви, но и спорту. Пример этому - 82-летний житель села Вознесенское Пермского края Михаил Ямбулатов. За 12 лет он побывал в нескольких странах, пробежал 60 марафонов и завел множество друзей. Он рассказал нам, как переквалифицировался из учителя физики и математики в марафонца, поделился секретами здоровья и вспомнил самые яркие впечатления за свою «карьеру».