«Хочу стать русалкой». В Пермском крае в реке ищут 15-летнюю школьницу, которая в День Ивана Купала не вернулась с пляжа

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-11T14:08:59+03:00

«Распустила волосы и сказала, что хочет быть русалкой». В Прикамье ищут школьницу, которая пропала в праздник Ивана Купалы 00:00 00:00

7 июля в День Ивана Купала в селе Серегово Чердынского района произошла трагедия. Во время купания в реке Колва пропала 15-летняя девочка. - Машенька закончила девятый класс, собиралась в десятый, - рассказала «КП» Нина Геннадьевна, крестная мать школьницы. – На следующий день после выпускного вечера она пошла с подружками искупаться на наш пляж. Машенька была в красивом синем купальнике. Она зашла в воду по колено, распустила волосы и сказала девчонкам: «Я хочу стать русалкой». Подружки ей с берега говорят: «Ты волосы-то прибери», но в этот момент Маша сделала шаг назад и мгновенно ушла на глубину. В реке Колве дно песчаное, сначала неглубоко, но потом начинается обрыв. Туда-то ступила школьница. Сама девочка плавать не умела, а подружка, которая кинулась спасать Машу, не смогла найти ее в воде. Пляж, где все произошло – несанкционированный, но все местные жители всегда летом купаются там. Сейчас родные уже четвертые сутки пытаются найти тело девочки, но не могут.