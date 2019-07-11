2019-07-11T14:08:59+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Хочу стать русалкой». В Пермском крае в реке ищут 15-летнюю школьницу, которая в День Ивана Купала не вернулась с пляжа

Мария успешно закончила девятый класс и собиралась в десятый. Фото: семейный архив.Мария успешно закончила девятый класс и собиралась в десятый. Фото: семейный архив.

Она произнесла загадочную фразу и на глазах у подруг опустилась на дно

«Распустила волосы и сказала, что хочет быть русалкой». В Прикамье ищут школьницу, которая пропала в праздник Ивана Купалы

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7 июля в День Ивана Купала в селе Серегово Чердынского района произошла трагедия. Во время купания в реке Колва пропала 15-летняя девочка. - Машенька закончила девятый класс, собиралась в десятый, - рассказала «КП» Нина Геннадьевна, крестная мать школьницы. – На следующий день после выпускного вечера она пошла с подружками искупаться на наш пляж. Машенька была в красивом синем купальнике. Она зашла в воду по колено, распустила волосы и сказала девчонкам: «Я хочу стать русалкой». Подружки ей с берега говорят: «Ты волосы-то прибери», но в этот момент Маша сделала шаг назад и мгновенно ушла на глубину. В реке Колве дно песчаное, сначала неглубоко, но потом начинается обрыв. Туда-то ступила школьница. Сама девочка плавать не умела, а подружка, которая кинулась спасать Машу, не смогла найти ее в воде. Пляж, где все произошло – несанкционированный, но все местные жители всегда летом купаются там. Сейчас родные уже четвертые сутки пытаются найти тело девочки, но не могут.

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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