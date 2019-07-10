2019-07-10T11:17:26+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Решил поддержать дочь». В Прикамье отец и дочь вместе сдавали ЕГЭ

Сергей и Даша на выпускномСергей и Даша на выпускном

Им выпало сидеть в одной аудитории, и на выпускной вечер они тоже ходили вместе

Пермяк пошел сдавать ЕГЭ вместе с дочкой и получил "трояк"

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На днях в Куединской школе №2 выпускникам торжественно вручали аттестаты. В школьном актовом зале рядышком друг с другом стояли выпускница-дочка и ее 41-летний папа. Перед этим они оба успешно сдали ЕГЭ. Причем неподкупная система распорядилась так, что писать задания им довелось в одной аудитории. И на выпускной вечер они тоже ходили вместе. - Когда мне вручили заветную книжицу аттестата, я разволновался, - признается Сергей Шамарданов. - Школьники, учителя и дочка мне кричали «Молодец!» и хлопали в ладоши. А вот когда зимой 17-летняя Даша Шамарданова узнала от папы, что они будут вместе сдавать экзамены, то сначала не поверила.

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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