«Решил поддержать дочь». В Прикамье отец и дочь вместе сдавали ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-10T11:17:26+03:00

Пермяк пошел сдавать ЕГЭ вместе с дочкой и получил "трояк" 00:00 00:00

На днях в Куединской школе №2 выпускникам торжественно вручали аттестаты. В школьном актовом зале рядышком друг с другом стояли выпускница-дочка и ее 41-летний папа. Перед этим они оба успешно сдали ЕГЭ. Причем неподкупная система распорядилась так, что писать задания им довелось в одной аудитории. И на выпускной вечер они тоже ходили вместе. - Когда мне вручили заветную книжицу аттестата, я разволновался, - признается Сергей Шамарданов. - Школьники, учителя и дочка мне кричали «Молодец!» и хлопали в ладоши. А вот когда зимой 17-летняя Даша Шамарданова узнала от папы, что они будут вместе сдавать экзамены, то сначала не поверила.