2019-07-04T16:44:14+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Без воды и в тесной клетке». Медведя, сидящего возле заброшенного кафе в Прикамье, могут забрать в зоопарк

Медведь сидит в тесной клетке без воды.Медведь сидит в тесной клетке без воды.

Специалисты Минприроды проверили содержание животного, и сделали массу замечаний

В Прикамье началась операция по спасению медведя, запертого в клетке у трассы

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После публикации в «Комсомольской правде» истории о несчастном медведе Мишке, сидящем в тесной клетке возле придорожного кафе, в село Бикбарда выехали специалисты Министерства природных ресурсов. Они проверили условия содержания хищника в неволе.

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Картина дня в Перми

Тема: Поправки для пермяков. Изменения правил благоустройства города, поправки в бюджет обсудили на неделе уходящей депутаты пермской Думы

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ирина АВЕРКИНА
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