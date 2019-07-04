«Без воды и в тесной клетке». Медведя, сидящего возле заброшенного кафе в Прикамье, могут забрать в зоопарк
Медведь сидит в тесной клетке без воды.
Специалисты Минприроды проверили содержание животного, и сделали массу замечаний
В Прикамье началась операция по спасению медведя, запертого в клетке у трассы
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После публикации в «Комсомольской правде» истории о несчастном медведе Мишке, сидящем в тесной клетке возле придорожного кафе, в село Бикбарда выехали специалисты Министерства природных ресурсов. Они проверили условия содержания хищника в неволе.