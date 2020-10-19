На «Заводе имени Шпагина» продолжаются мероприятия фестиваля «Спасибо, Пермь!».

19 Окт. 2020 2020-10-21T12:37:37+03:00

Это символ благодарности за спасение, которое 75 лет назад, в годы Великой Отечественной войны подарил питерскому ТЮЗу наш край 00:00 00:00

В социокультурном пространстве «Завод имени Шпагина» продолжаются мероприятия фестиваля «Спасибо, Пермь!».

16 и 17 октября ведущие артисты Санкт – Петербургского ТЮЗа имени Александра Брянцева представили читки двух пьес советских драматургов: «Домик на окраине» Алексея Арбузова и «Русские люди» Константина Симонова.Выбор неслучаен: ведь именно спектакли по этим пьесам входили в репертуар театра во время войны и игрались во время эвакуации на сцене Дворца культуры им. Ленина в Березниках.

Во время Великой отечественной войны Ленинградский театр юного зрителя в январе 1942 года был эвакуирован в город Березники тогда Молотовой области. Два с половиной года, с января 1942 по август 1944 года, ТЮЗ во главе с художественным руководителем Александром Брянцевым играл спектакли и концерты в Березниковском Дворце культуры имени Ленина, который на это время стал для артистов, режиссеров и других работников театра вторым домом. В это время ТЮЗ работал не только для детей, но в основном для взрослых зрителей, его основной задачей было воодушевлять людей и дать им заслуженный отдых. Девизом театра стал лозунг «Все для фронта, все для Победы!»

В читке пьес принимали участие: народный артист России Валерий Дьяченко, Анна Дюкова, Алиса Золоткова, Анна Мигицко, Юлия Нижельская, Екатерина Редькина, Олег Сенченко, Андрей Слепухин, Дмитрий Ткаченко, Владимир Чернышов.

По словам народного артиста России Валерия Дьяченко, участие актеров в фестивале «Спасибо, Пермь!» - это символ благодарности за, по сути, спасение, которое 75 лет назад, в годы Великой Отечественной войны подарил питерскому ТЮЗу наш край.

- Низкий поклон вам, пермяки, за эту акцию и Память об этих днях, об этих событиях. Она у нас сохраняется и живет. Во-первых, потому что мы работаем в театре и преемственность поколений – мы знаем артистов, которые здесь были. Это и Нина Николаевна Казаринова , Александр Гаврилович Гаврилов, Фрейндлих, отец знаменитой Алисы Бруновны. Знаменитый актер и режиссер Макарьев. Годы, проведенные здесь, мы цитируем в фильме перед началом читок. Два с половиной года наш театр находился в городе Березники, играл спектакли в самых отдаленных уголках вашего края. Это было и трудными, и счастливыми годами, потому что то энтузиазм, то желание, когда на фронте воюют, а в тылу тоже хотят создавать и быть полезными и Родине, и людям, вот этот энтузиазм объединил и проявил какие-то необычайные резервы в коллективе театра, было сыграно около девятисот спектаклей. Было создано шесть кукольных театров, которые разъезжали.

Все события прошли с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатор - «Центр по реализации проектов в сфере культуры».