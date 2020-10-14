На «Заводе Шпагина» продолжает работу лекторий «Тыловые истории эвакуации»

14 Окт. 2020 2020-10-21T12:12:17+03:00

Гости лектория увидят будни эвакуации глазами современников и откроют для себя новые страницы того тяжёлого времени 00:00 00:00

В октябре в рамках масштабного фестиваля «Спасибо, Пермь!» на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» продолжает работу бесплатный лекторий «Тыловые истории эвакуации». В течение месяца пермяки и гости города смогут побывать на 10 лекциях, посвященных сохранению исторического наследия родного края и Отечества.

Гости лектория узнают, какие произведения искусства были эвакуированы в Пермь из Москвы и Ленинграда, услышат неизвестную ранее информацию о жизни населения Прикамья в годы Великой Отечественной войны, увидят будни эвакуации глазами современников и откроют для себя новые страницы того тяжёлого времени. Спикерами лекций выступят авторитетные в своей области докладчики из Москвы и Перми. Так, известный пермскийкраевед Милана Федорова проведет лекцию «Траектория спасения культуры: Москва – Молотов» и «Траектория спасения культуры: Ленинград – Молотов».

- Ценен данный лекторий тем, что открывает что-то новое тем, кто с этой историей знаком и образовывая тех, кто к этому еще никогда не прикасался. Это было спасение, потому что первоначально грузы направлялись в город Горький и Горьковскую область и линия фронта подходила к этому городу и было принято решение отправить дальше. И то, что оказались у нас, в Молотовской области – и для людей, и для культурных ценностей это было спасением. Должен был соблюдаться и температурно-влажностный режим, потому что это художественные ценности высочайшего уровня. Что касается Третьяковки- это около трех тысяч единиц хранения, что касается Русского музея, тут можно смело подставлять еще нолик. И плюс кроме этих двух наиболее известных музеев ещё фонды десяти – экспонаты первой величины из «списка номер один» было эвакуировано в Молотовскую область и нужно для всех них было обеспечить определенные условия хранения, содержания сотрудников, которые приехали вместе с музейными ценностями, то есть на самом деле все было очень непросто. Не все можно было выполнить, но, насколько удалось выяснить – всё, что было привезено в Молотовскую область – они все до одного экспоната были сохранены.

Место проведения лекций: г. Пермь, Завод Шпагина, ул. Советская, 1 Б, корпус «Точка кипения». Начало в 19.00. Вход свободный, без предварительной регистрации.Все события будут проходить с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатор - «Центр по реализации проектов в сфере культуры», при участии Пермской государственной художественной галереи.