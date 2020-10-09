9 Окт. 2020 2020-10-14T15:40:06+03:00

Важная часть фестиваля - его место, которое станет не просто крышей для идей, а действующим лицом 00:00 00:00

В начале ноября в Перми пройдет новый фестиваль «РемПуть. Театральная биржа». Пространства станут не просто «крышей для идей», а действующим лицом на четыре фестивальных дня. Всего на конкурс пришло более 240 заявок.

Фестивальная программа имеет пять направлений:

«Театр, где сидят» – направление, где сцена отделена от зрительного зала, или спектакли будущего в структуре прошлого;

«Театр, где стоят и ходят» – направление, объединяющее партиципаторные и иммерсивные практики;

«Театр, где поют» – направление, представляющее новые средства выразительности в музыкальных спектаклях;

«Театр, где танцуют» – направление, отражающее поиск новых средств выразительности в танцевальных спектаклях;

«Театр без актеров» – направление, где представлены спектакли с использованием технических средств художественной выразительности.

Важная часть фестиваля - его место, которое станет не просто крышей для идей, а действующим лицом.

Как рассказал арт-директор фестиваля «РемПуть», известный театральный режиссер Владимир Гурфинкель, главная задача – найти театр будущего, тот, которому еще только предстоит стать актуальным.

- «Театра сегодняшнего дня» не существует. Особенно не существует «театра прошлого». Вы же в театр приходите, чтобы вас удивляли, вы же уже сегодня получить ответы на все вопросы мироздания. И лучше, чтобы эти ответы были в какой-то невероятно актуальной форме. Потому, театр, как только занимается повторением себя, он умирает. Это как позавчерашние новости- они никому не интересны. Потому – мы решили пойти на такое абсолютное художественное безумие. Мы решили взять на себя гигантскую ответственность, предположив, что будет в театре когда-нибудь. Может быть через десятилетие, может быть, через годы. И сегодня попробовать это почувствовать. Мы нашли пять замечательных кураторов, которые занимаются вот таким передовым, продвинутым искусством. А эти кураторы искали уже для себя тех людей, с которыми нужно вести диалог. И получилось, что у нас отобралось пять спектаклей по направлениям и должны были нам прислать заявки, чтобы еще специально создать пять спектаклей на заводе Шпагина. Но мы опростоволосились, потому что нам пришло двести сорок заявок и мы не смогли отобрать пять спектаклей будущего и нашли возможность создавать одиннадцать таких спектаклей. То есть одиннадцать режиссерско-постановочных групп приедут специально в Пермь, чтобы с пермскими артистами создавать некие эскизы будущего театрального мира.

Программа фестиваля будет иметь деловую и образовательную программы, в рамках театральной биржи состоятся режиссерские и продюсерские питчинги, выпускники театральных и художественных вузов получат возможность познакомить режиссеров с идеями будущих спектаклей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».