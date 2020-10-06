В социокультурном пространстве "Завод им. Шпагина" проходят лектории "Тыловые истории эвакуации"

6 Окт. 2020 2020-10-09T10:32:57+03:00

С очередной лекцией под названием «Не ждали…» выступил доктор исторических наук, профессор Олег Лейбович 00:00 00:00

На территории социокультурного пространства Завод Шпагина в корпусе «Точка кипения» по субботам в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!» продолжает работу лекторий «Тыловые истории эвакуации». Интересующиеся историей родного города и края могут подробнее узнать о том, какие произведения искусства были эвакуированы в Пермь из Москвы и Ленинграда, услышать новую информацию о жизни населения Прикамья в годы Великой Отечественной войны. Также лекторы,а это признанные мастера истории, помогают «увидеть» будни эвакуации глазами современников и открыть для себя новые страницы того тяжёлого времени.

С очередной лекцией под названием «Не ждали…» выступил заведующий кафедрой культурологии и философии Пермского государственного института культуры, доктор исторических наук, профессор Олег Лейбович.

В годы Великой Отечественной войны Молотов (ныне – Пермь) насчитывал 300 тыс. жителей. В город было эвакуировано около 100 тыс. человек из Ленинграда, Москвы и других городов СССР (всего в Молотовской области оказалось более 370 тыс. эвакуированных). Среди них было немало выдающихся деятелей культуры – писателей, художников, артистов, музыкантов. Сложно переоценить то, как впоследствии на местную промышленность повлияла деятельность эвакуированныхпредпринятий. Впрочем, в историографии, как это нередко бывает, на этот счет есть два взаимоисключающих суждения, отмечает профессор Лейбович.

- Понимаете, есть два подхода взаимоисключающих. Первый- вот не будь их, мы были бы глухой медвежьей провинцией и второй – конечно, оказали воздействие. Жители Перми и Пермского края столкнулись с людьми из других регионов. Дело в том, что до войны вот это перемещение между регионами, ну кроме депортации, конечно, это дело крайне редкое и пермяк, который выезжал в Москву, он потом год об этом вспоминал, а тут произошла встреча культур, естественно, взаимообогатились. Выяснилось, что есть балет, до этого пермская интеллигенция считала, что опреа есть, балета не было. Ну и современные технологии заводские московских и ленинградских заводов тоже привезли

Неслучайно лектории проходят в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь». Это символ признательностиза спасенные в дни эвакуации жизни. Быть благодарными Перми есть за что – отмечает профессор Олег Лейбович.

- Вообще-то – а: приютила. Обеспечила выживание, а для многих и не только выживание, обеспечила для многих продолжение активности и деятельности. Спасла детей от голода и холода и лютой смерти это совершенно точно и вывела всех этих людей из театра военных действий.

Всего в рамках фестиваля запланировано свыше 25 мероприятий. Все события будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Проект проводится Пермской государственной художественной галереей и «Центром по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке Министерства культуры Пермского края.