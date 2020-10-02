2020-10-08T15:17:06+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Главное событие театральной осени – четвертый Международный фестиваль Мартина МакДонаха собрал в Перми ценителей искусства

"Территория культуры""Территория культуры"

Не заметить такой театральный фестиваль не только в масштабах России, но даже и Европы – сложно

Уже несколько лет именно Пермь становится центром притяжения творчества МакДонаха

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Стартовало главное событие театральной осени – четвертый Международный фестиваль Мартина МакДонаха. Театры из разных городов России и стран мира примут участие в грандиозном событии, посвященном творчеству одного их самых культовых кинорежиссеров и драматургов современности Мартина МакДонаха, которого называют: «Настоящая сенсация Европы!», «Чудо современной сцены», «Тарантино от театра», «Ведущий драматург XXI века». В программе фестиваля будут представлены 24 спектакля, поставленных по пьесам ирландского драматурга, которые представят 12 российских театров и 8 театров из зарубежных стран. Не заметить такой театральный фестиваль не только в масштабах России, но даже и Европы – сложно, отмечает министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

- Мы живем в такое время, что сам по себе факт фестиваля – уже событие. Мы в очень непростой ситуации находимся. Вы знаете, что у нас театры открываются, потом закрываются. К сожалению, мы вынуждены об этом говорить.Поэтому было много вопросов – может ли фестиваль вообще состояться.К нам приезжают театры из других городов. Много театров из других стран желающих поучаствовать. Но вот есть вера. Вера Сергея Павловича в свою удачу, свою звезду, что фестиваль, который он когда-то придумал, независимо ни от чего должен состояться. И мы все его поддержали в этом плане, ждали время, когда это можно будет сделать. И учитывая, что сегодня мы его открываем, все происходит.Все семь дней пройдет все, что запланировано. Театры приехали и интересная программа. Она интересна еще и этим онлайн-форматом, форматом видео-спектаклей, которые сейчас становятся популярными в том числе из-за нашей ситуации. Но она позволяет нам увидеть театры, которые может быть физически не могут приехать. Этот формат становится очень востребованным . Он усиливает и украшает фестиваль.

А вообще мы думали, как это будет происходить, У МакДонаха какое-то ограниченное количество пьес. И мы проведем первый фестиваль, ну, второй. Будет ли третий и четвертый. Но на самом деле театры находят какие-то новые ходы, которые под общим брендом фестиваля МакДонаха . Находятся новые пьесы не только Макдонаха, а созвучные ему, отражающие состоянии е души, философию Макдонаха. И таким образом понятно, что фестиваль Макдонаха может жить очень долго. Он не исчерпает себя тем, что есть 8 пьес МакДонаха и на этом все заканчивается.

Идея проведения фестиваля Мартина МакДонаха принадлежит художественному руководителю Пермского театра «У Моста» Сергею Федотову. Именно пермский театр является первооткрывателем творчества ирландского драматурга в России и единственным в мире театром, на сцене которого поставлены восемь его пьес, отмечает он.

- Я увидел спектаклб по Мартину МакДонаху в Праге и погял, что нужно срочно поставить этого драматурга, неизвестного в России, в Перми тоже. Мне сказали: «как это ты не знаешь, это же такая сенсация, это же такой драматург. Его пьесы уже поставлены в Лондоне, во всем мире.

Теперь уже несколько лет именно Пермь становится центром притяжения творчества МакДонаха. Среди основных задач фестиваля: знакомство зрителей с лучшими образцами российского и зарубежного театрального искусства на основе творчества Мартина МакДонаха, укрепление международных контактов, культурный обмен, открытие новых имён в театральном мире, приобщение зрителей к новым современным формам театрального искусства.

IV фестиваль Мартина МакДонаха проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми. Организаторами мероприятия являются «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и Пермский театр «У Моста».

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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