В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

29 Сент. 2020 2020-10-01T15:39:13+03:00

Экспозиция объединила собрания 45 музеев страны 00:00 00:00

В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открываетя мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

Мультимедийная экспозиция полотен «Память Поколений» – первая сводная ретроспективная выставка, посвященная важнейшей для отечественной истории и отечественного искусства теме и включающая более 200 «оживших» шедевров XX века. Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из 8 залов, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970-е», «Во имя жизни. 1990-2010-е».

Экспозиция объединила собрания 45 музеев страны. Рассказывает руководитель Исторического парка «Россия- моя история. Пермский край» Мария Федотова.

- «Память поколений», он своей главной идеей имеет – саккумулировать всю память о Великой Отечественной войне, которая сейчас хранится в музеях России. И эти произведения были собраны на выставке в Манеже, которая прошла в 2019 году, она была открыта 4 ноября. Для того, чтобы эта выставка получилась, была проделана огромная работа. Из тридцати пяти регионов были доставлены произведения из провинциальных музеев, они были отреставрированы. Мы могли увидеть эти произведения искусства и прочувствовать их связь между собой. Эту работу сложно переоценить. Такие проекты помогают поддерживать фонды не только в художественных музеях как в центральных, так и в провинциальных, они помогают знакомить людей с тем наследием, которое хранится не только в центральных музеях, но во всех регионах. И они представляют нам тот пласт истории, который мы, казалось бы, знаем и который мы открываем заново. Это могут быть история создания произведения, это могут быть какие-то интересные факты, связанные с тем как оно нашло свое применение свое произведение искусства, какой отклик оно нашло в сердцах людей. Вот, например, триптих «Александр Невский», казалось бы такое парадное произведение, а оно вызвало отклик в сердцах солдат, которые носили вырезки из газет, из изданий с этим триптихом.

Это не просто оцифрованные шедевры. Картины буквально «оживают» благодаря стараниям аниматоров, позволяя увидеть художественную глубину работ ,а порой и изумиться ей. С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили полотна советских шедевров: из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий.

Подготовка проекта длилась более года. Экспозиция объединила собрания из 45 музеев страны и посвящена празднованию юбилея 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы выставки «Память поколений»: Ассоциация исторических парков «Россия – Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ , Минкульта Пермского края и участии Российского военно-исторического общества.