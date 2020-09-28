2020-10-01T09:07:06+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В рамках нацпроекта «Культура» в Прикамье появились первые шоу-мобили, которые отправились в отдаленные территории

"Территория культуры""Территория культуры"

Новый автоклуб на колесах - микроавтобус, в который встроены сцена, прожекторы и концертное оборудование

Новые автоклубы приобрело министерство культуры Прикамья в рамках нацпроекта «Культура»

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В рамках нацпроекта «Культура» в Прикамье появились первые шоу-мобили, которые отправились в отдаленные территории. Так, в Лысьвенском раи оне - в посе лках Кормовище и Кын - выступили артисты «Хорус-Квартета» Пермскои краевои филармонии, в Гремячинском раи оне - иллюзионныи театр «Улыбка» и «Квартет Караваи ». В Чусовском раи оне концерты состоялись в Краснои горке, Верхнечусовских городках и посе лке Комарихинском. Там для гостеи выступили Анастасия Усольцева с вокальным проектом «Нил».

Новый автоклуб на колесах - микроавтобус, в который встроены сцена, прожекторы и концертное оборудование, словом, все необходимое для проведения концертов. И сам факт такой возможности уже делает зрителя, вне зависимости от того, где он находится, ближе отмечает художественный руководитель «Хорус – квартета» Александр Рогожкин.

- Во – первых, можно выступать на улице, есть сцена и звук очень хороший и вообще комфортно было очень выступать – маленькая очень сцена мобильная. Нужна просто ровная площадка, быстренько в течение часа все монтируется и можно начинать работать. Это здорово! Везде, где мы были, мы были впервые, потому что это такая глубинка, где и клубов-то в принципе нет, и выступить-то негде. А люди живут там тем не менее. Пусть там триста человек, небольшое село, но там же люди живут. И они были удивлены, потому что впервые за много лет к нм кто-то приехал, и общение было, здорово было. И мы посмотрели, конечно, родной край.

Нас так угощали, что мы даже поправились. Люди несли грибы, ягоды, угощали по полной.

Новые автоклубы приобрело министерство культуры Прикамья в рамках нацпроекта «Культура». Это позволит артистам Перми и районных центров ездить в отдаленные поселки края и устраивать концерты, спектакли и кинопоказы для их жителей. теперь творческие группы смогут приехать даже в самые отдаленные территории и создать для их жителей повод для встречи и возможность участвовать в культурной жизни региона. График артистов расписан на несколько недель впере д. Концерты в территориях продолжатся весь октябрь при благоприятнои погоде.

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Картина дня в Перми

Тема: В пермском историческом парке «Россия – моя история» 1 октября открывается мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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