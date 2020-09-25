25 Сент. 2020 2020-09-30T14:54:25+03:00

Несмотря на объявленную в марте пандемию коронавируса работа по программе «Пермский край – территория культуры» не была приостановлена 00:00 00:00

В Чусовом в рамках программы «Пермский край – территория культуры» стартовал проект «Живое сердце города». Основной идеей Чусового стал план совмещения программы социокультурных событий и ресурса, полученного на благоустройство территории за победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. Благодаря проекту «Живое сердце города» в 2020 году на улице Ленина в Чусовом состоится множество фестивальных событий и общегородских акций, начнёт работать школа городских экскурсоводов. На улице также появятся новые парки и общественные пространства, а в обновлённом Дворце культуры железнодорожников откроется музейная экспозиция.

Несмотря на объявленную в марте пандемию коронавируса работа по программе «Пермский край – территория культуры» не была приостановлена, пусть и в скорректированном виде, она очень важна для территорий, отмечает куратор программы, директор краевого дома народного творчества, Татьяна Санникова.

- Программа существует на территории региона уже более десяти лет и ежегодно Центрами культуры Пермского края становятся три точки, три центра культуры. Большой город Чусовой в этом году стал, село Орда и небольшой населенный пункт под названием Пешнигорт. Мы понимаем, что в связи с пандемией Центрам культуры в этом году очень сложно работать и была приостановка деятельности культурно-досуговых учреждений, но тем не менее работы по программам продолжались, потому что не состоялись в марте презентации, не состоялось церемонии открытия, но тем не менее – обустраивались парки и скверы, в Пешнигорте появился арт-объект «Дерево рода» в этнопарке и благоустроен этнопарк. В Орде заканчиваются работы по преображению общественных пространств и появился арт-объект для влюбленных, ну а на территории Чусового 25 сентября – культурная перестройка , на улице Ленина- начало проекта «Говорящие дома». Мы надеемся, что 25 сентября, гораздо более публично и открыто будут проходить программы Центров территории культуры: «Орда – территория вдохновения», «Жили-были» в Пешнигорте и «Чусовой – живое сердце города».

Возможно ,что истосковавшимся по культурным событиям жителям территорий в этом году мероприятия проекта Центр культуры Пермского края запомнятся еще лучше, чем прежде. Организованный Министерством культуры Пермского края, этот проект стал по сути настоящим «мультипликатором успеха», позволяя привлекать в территории грантовые средства и запуская процессы по активизации местной – культурной и не только жизни. Все мероприятия проходят при соблюдении требований Роспотребнадзора. Организаторы напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и санитарной дистанции.