22 Сент. 2020 2020-09-30T15:23:05+03:00

Выезды волонтеров организуются региональным Минкультом и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия 00:00 00:00

Добровольческое сообщество Прикамья активно помогает учреждениям культуры региона. Так, в минувшие выходные участники федерального проекта «Волонтеры культуры» активно работали на территории объектов культурного наследия и достопримечательных мест, расположенных в регионе. Основная задача волонтеров – помочь привести в порядок территории музеев Пермского края. Среди организаций, от которых заявились добровольцы: студенческий отряд «Урал-сервиса», волонтеры локального центра добровольчества «АКТИВ» из Соликамска и волонтеры Березниковского музыкального колледжа. Первый выезд состоялся в конце августа 29 августа. Ребята приехали в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» на субботник. Также в сентябре «Волонтеры культуры» трудятся в Соликамском музее соли, а в минувшие выходные состоялись выезды в Усольский историко-архитектурний музей-заповедник «Усолье Строгановское» и в Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Такие мероприятия позволяют ребятам почувствовать себя нужными, считает исполнительный директор Пермского молодежно-студенческого объединения «Урал –сервис» Вера Булгакова.

- Безусловно, это все – отклик ребят, которым интересно быть нужными, полезными, которые открывают для себя объекты культуры, в которых, может быть, и не были бы, как зрители бы не приехали. А здесь мы совмещаем приятное с полезным, то есть человек прикладывает свои усилия и получает отдачу в виде информации, в виде возможности побывать вместе, которая социально значима, интересна и которую он, может быть никогда и не видел.Ребята получают экскурсионную программу, то есть информацию, которую они может быть и не знали. Это первое. Второе –не всегда работы связаны с какими-то хозяйственно-уборочными, получается, что ребята помогают и в каком-то интеллектуальном разрезе этой работы.Впечатления у ребят очень разные во многом от того, что место действительно специфическое. Но то, что они поняли, что их труд был востребован, что они приехали и оказали посильную помощь, правда в этом заезде она была больше технически-хозяйственной.

Благодарность от работников музея – это однозначно делает ребят нужными, важными даже в собственных глазах и они готовы повторить и пусть это будет другой объект – желающих раз от раза все больше и больше.

Выезды волонтеров организуются региональным Минкультом и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия в целях популяризации объектов культурного наследия Пермского края, привлечения внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Проект реализуется в рамках региональной составляющей федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».