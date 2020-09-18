2020-09-18T13:57:52+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

С семнадцатого по двадцатое сентября на Соборной площади пройдет open air кинофестиваль музыкальных фильмов

"Территория культуры""Территория культуры"

Зрителей ждут художественные музыкальные фильмы, мультипликация, «живые» концертные программы для детей и взрослых

На музыкальном кинофестивале каждый зритель найдет то, что ему по душе

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С семнадцатого по двадцатое сентября на Соборной площади пройдет open air кинофестиваль музыкальных фильмов. Зрителей ждут художественные музыкальные фильмы, мультипликация, «живые» концертные программы для детей и взрослых, трансляции записей концертов разных лет из архива Пермской филармонии.

В течение трех дней пермяки и гости города смогут насладиться записями выступлений государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, камерного ансамбля «Солисты Москвы», заслуженного артиста России Михаила Пореченкова, органиста Себастьяна Кюхлера-Блессинга, о народного артиста России Дениса Мацуева. Также в программе фестиваля – живые выступления пермских коллективов – ансамблей «Квартет Каравай», «Хорус-квартет», брасс-квинтета «Аристократ», солистов Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Прозвучат популярные и всеми любимые мелодии и песни из российских и зарубежных фильмов. На музыкальном кинофестивале каждый зритель найдет то, что ему по душе, отмечает пресс-секретарь Пермской краевой филармонии Маргарита Неугодова.

- Здесь и музыкальные фильмы, представлены зарубежная мультипликационная классика и классика мультипликации советской, и лучшие образцы советской, зарубежной и академической музыки и, конечно, музыка кино. И зарубежного, популярного кино, любимого всеми. И российского кино. И наши коллективы и «Хорус», и «Каравай» - у них специальные программы посвящены именно музыке кино. Конечно, мы хотим, чтобы и дети, и молодое поколение и взрослые приобщились к музыке, к фильмам. Классика советского кино – может быть, не все молодые люди видели эти фильмы, то есть возможность посмотреть их на большом экране, тем более, что этот год проходит под знаком юбилея Победы.

Вход на мероприятия фестиваля свободный, с подробной программой можно ознакомиться на сайте пермской филармонии. Организаторы напоминают о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной дистанции. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время" и при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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