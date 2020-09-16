2020-09-18T13:43:22+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

19-20 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится «ЭкоПикник»

"Территория культуры""Территория культуры"

Это первое массовое мероприятие в «Хохловке» за полгода

Фестиваль «Экопикник» - это «медленный» фестиваль наблюдения за природой

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19-20 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится «ЭкоПикник» – «медленный» фестиваль созерцания природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Это первое массовое мероприятие в «Хохловке» за полгода. Фестиваль пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Особенностью фестиваля этого года станет собственно пикник– отдых на природе. Музей приглашает приезжать со своими наборами для пикника, многоразовой посудой, пледами. Фестиваль адресован любителям природы, участникам экосообществ, широкой семейной аудитории, а также всем, кто за весну и лето устал от работы в офисе, самоизоляции и готов заново открывать для себя уральскую природу. Говорит куратор фестиваля Светлана Глазырина.

- Фестиваль «Экопикник» - это «медленный» фестиваль наблюдения за природой. Первая причина приехать на него – мы так много времени провели в офисах, в изоляции. Так что даже несмотря на погоду там много чего есть исследовать и почувствовать Хохловку заново. Второе – мы подготовили программу фильмов со всего мира, которые представляет фестиваль «Экочашка». Третье – мы выпускаем серию орнитологических и ботанических маршрутов исследующих Хохловку. Это то, что полюбилось на «Экопикнике» в прошлом году. Четвертое – мы придумали уникальную станцию эконаблюдения, которая называется «Хохкувырок» и ее проводит как мастерскую исследования под открытым небом художник Илья Гришаев. И,наконец, пятое – наши партнеры композитор Андрей Платонов и художник Торстобровский по всей Хохловке расставили специальные точки наблюдения-приманки, которые позволят увидеть и услышать Хохловку с необычной стороны через звуковые инсталляции и наблюдение.

- На фестивале не будет центральной сцены, события «ЭкоПикника» охватят всю территорию музея. В познавательной программе: интерактивные площадки «Травознай» и «Древовед», орнитологические экскурсии и бёрдвотчинг, «Ботанические свидания» и «Танцующие травы», мастер-классы от сотрудников и волонтеров Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы – всего более 50 микро-мероприятий. Посетители познакомятся с конструктивными особенностями памятников архитектуры «Хохловки», узнают принципы климат-контроля XIX века. На фестивале можно будет посмотреть документальное кино, посетить лекторий и узнать о практике внедрения экотехнологий в повседневную жизнь. Фестивальные площадки работают 19 и 20 сентября. Стоимость билетов: 150-250 рублей. Проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Организаторы просят соблюдать все правила Роспотребнадзора — соблюдать социальную дистанцию, носить маски , с уважением относится к здоровью окружающих и своему.

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