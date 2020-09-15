2020-09-15T15:34:18+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

С 18 по 20 сентября в Перми пройдет фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы»

"Территория культуры""Территория культуры"

Горожан и гостей города ожидает интересная музыкальная программа, качественное исполнение и великолепная техника лучших российских музыкантов

«Фанфары Победы» - это прекрасный повод посетить наш город

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С 18 по 20 сентября в Перми пройдет фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На три дня город будет погружен в звучание классической, песенной, маршевой, танцевальной, джазовой и популярной музыки в исполнении знаменитых военных оркестров страны.

Горожан и гостей города ожидает интересная музыкальная программа, качественное исполнение и великолепная техника лучших российских музыкантов. Помимо традиционных маршей и вальсов военные и духовые оркестры исполнят попурри из киношлягеров, кавер-версии мировых хитов, джазовые композиции. Идея и цель фестиваля: организовать веселый и восхитительный праздник ликующей Победы, который соберет вместе музыкантов и зрителей – поклонников и любителей музыки, патриотов своей страны.

«Фанфары Победы» - это прекрасный повод посетить наш город, отмечает художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

- Конечно же, эта музыка доступна любому возрасту, потому что именно духовая музыка является самым народным, самым демократичным жанром, самым понятным для маленьких, для молодежи и для старшего поколения, потому что она легко воспринимается и на слух, и сегодня еще фестиваль будет привлекать движение маршем, движением, то есть у нас будут и марширующие оркестры. Это будет красочно, это будет динамично, и это будет профессионально.

Ожидается, что в фестивале «Фанфары Победы» примут участие творческие коллективы из 5 регионов России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Перми.

Фестиваль будет проходить в краевой столице на протяжении трех дней. В первый день, 18 сентября, состоится открытие. На городской эспланаде сводный оркестр участников фестиваля, а это более 300 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города.

Во второй день, 19 сентября, на открытых площадках города (Парк Чехова, Сад Миндовского, Парк «Счастье есть», Соборная площадь) пройдут выступления оркестров-участников фестиваля. В репертуаре - военная, классическая, народная и эстрадная музыка и танцевальные композиции.

Третий и заключительный день фестиваля пройдет в формате феерического концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу – в этот вечер каждый зритель сможет насладиться настоящим музыкальным спектаклем с хорошей акустикой и современными светоэффектами.

Фестиваль станет одним из самых ярких всероссийских событий года. Все уличные мероприятия фестиваля будут бесплатны для зрителей. Билеты на завершающий гала-концерт в СК им. В.П. Сухарева в городских зрелищных кассах.

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