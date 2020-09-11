2020-09-14T12:35:16+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

11 сентября 2020 года в Перми на эспланаде состоится Open air - Фестиваль «Театральная Россия»

"Территория культуры""Территория культуры"

Новый формат фестиваля off-line позволит органично соединять живые выступления театральных коллективов перед зрителями на сцене с современными технологическими решениями

Город Пермь выбран местом фестиваля не случайно: традиция проведения в крае Open air – мероприятий насчитывает уже около десяти лет

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11 сентября 2020 года в Перми на эспланаде состоится Open air - Фестиваль «Театральная Россия» с участием ведущих российских театров. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ, губернатора и Правительства Пермского края.Новый формат фестиваля off-line позволит органично соединять живые выступления театральных коллективов перед зрителями на сцене с современными технологическими решениями - видеотрансляциями спектаклей национальных театров. На двух больших экранах перед Пермским академическим Театр-Театр зрителям покажут фрагменты спектаклей двенадцати театров России. Еще три творческих коллектива - Пермский академический Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета, Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» - выступят перед пермскими зрителями вживую прямо на площади.

- Вот здесь, в данном проекте, Open air - Фестиваль «Театральная Россия», мы показываем спектакли из регионов России, мы показываем, чтобы дать понять: в регионах есть качество.Данный проект, он для того, чтобы, наверное, прежде всего, после пандемии у нас хэштег «Ждем вас в театре». Многие люди боятся прийти, многие люди не осознают – можно, или нельзя. А театры из-за этого страдают, так как театры ждут зрителя. И вот – мы создали такой проект и еще раз говорим «спасибо» Министерству культуры Российской Федерации, правительству Пермского края, которые нас поддержали. И мы реально сделали этот проект для зрителей.

Город Пермь выбран местом фестиваля не случайно: традиция проведения в крае Open air – мероприятий насчитывает уже около десяти лет. Эспланада перед Пермским академическим Театром-Театр позволит обеспечить соблюдение всех необходимых норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Вечером 11 сентября «Театральная Россия» передаст эстафету фестивалю уличных театров «Флюгер», который начнется на площади перед Театром-Театр в 17.00. уникальный фестиваль уличных театров – результат системной работе в регионе, отмечает министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

- Мы продолжаем работу, попытки закрепиться, найти форму и место для Перми в проектах уличных театров. Это не новая для Перми история.

Я вообще мечтаю о том, чтобы в Перми появился свой уличный театр. Это такая, интересная, важная вещь, тем более что есть у нас зимне проекты. Если говорить о перми – мы серьезно благоустраиваем центр города, к 300-летию у нас несколько десятков парков и скверов появятся, а ведь это все площадки для работы уличных театров.

Праздник современного театрального искусства, который объединит вместе взрослых жителей Перми, молодежь и самых маленьких зрителей, можно будет увидеть 11 сентября 2020 года с 14.00 до 18.00 в on-line трансляции на интернет-портале , официальной странице социальной сети «Одноклассники», а также на ресурсах ОТР и ТАСС.

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