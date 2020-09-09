2020-09-14T12:22:02+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Перми пройдет международный фестиваль уличных театров «Флюгер»

"Территория культуры""Территория культуры"

Событие познакомит с разными форматами уличных выступлений

Фестиваль «Флюгер» - хороший повод показать зрителю возможности уличного театра, считает режиссер Олег Скотников.

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С 11 сентября с 14.00 и 12 сентября с 12.00 на улицах Перми рядом с театром «Театр» пройдет настоящий праздник эмоций и зрелищ. Жители и гости города смогут увидеть международный фестиваль уличных театров «Флюгер», который проводится с крупным федеральным фестивалем - «Театральная Россия». Событие познакомит с разными форматами уличных выступлений – от людей-статуй, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов, цирковых спектаклей и полноразмерных уличных спектаклей и шоу. Все выступления будут бесплатны для зрителей.

Уличный театр как направление творчества порой незаслуженно оказывается в тени. И фестиваль «Флюгер» - хороший повод показать зрителю его возможности, считает режиссер фестиваля Олег Скотников.

Есть немножко недопонимание – о возможностях и о том, что же на самом деле происходит. Если говорить об уличных театрах, то уличный театр бывает абсолютно разный и обстоятельства, в которых он находится, определяются только тем, что сценография уличного театра включает в себя локацию, то есть город, открытое небо, площадь.Вообще если говорить об уличном театре, то поставить там можно все и поставить можно разнообразными формами и жанрами.

На фестиваль можно приходить всей семьей – говорит его режиссер Олег Скотников – ведь по сути там каждый зритель найдет что-то свое.

Зритель может приходить за разным: кто-то получит развлечение, яркий контент и яркое действие. Кто-то придет с семьей и получит целый комплекс, потому что в уличном театре часто заложена «вилка» - от детского до взрослого, и в уличном спектакле каждый увидит свое. Существуют интересные проекты, которые мы делаем с лабораторией и есть спектакли серьезные, которые будут показаны в вечерней части.

Театральные перформансы будут проходить на двух площадках – у «Театра-Театра» и у здания Законодательного собрания. У театра будут показаны площадные классические спектакли, а у здания ЗС – более развлекательное яркое карнавальное действие.

У нас там есть интересный эксперимент- известный мим Андрей Кислицин будет показывать перфомансы, он работал в Cirque du Soleil. И сейчас он имеет возможность делать соло-перфоманс. У нас там будет «Королевский жираф» - достаточно известный уличный театр

Отдельным направлением фестиваля станет пермская программа: для зрителей выступят театр «Туки-Луки», театр «Карабаска» и Пермский губернский оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Евгения Тверетинова. Международный фестиваль уличных спектаклей пройдет в Перми 11 и 12 сентября. Программу фестиваля можно найти на сайте министерства культуры Пермского края mk.permkrai.ru/. Организатор – Центр по реализации проектов в сфере культуры 6+

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