2020-09-14T12:08:00+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Пермском крае открылись виртуальные концертные залы

"Территория культуры""Территория культуры"

Появление специально оборудованных концертных залов в городах и районах это очередной шаг к устранению территориального неравенства

Виртуальные концертные залы появились в Голованово, Чайковском, Соликамске, Елово, Новых Лядах

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3 сентября для Пермской краевой филармонии стал вдвойне особенным, почти праздничным днем. После завершения периода самоизоляции здесь впервые принимали зрителей, а к выступлению квартета «Каравай» благодаря нацпроекту «Культура» смогли присоединиться в Чайковском, Соликамске, Елово, Новых Лядах и Голованово. Это стало возможным благодаря открытию новых виртуальных концертных залов, торжественное открытие которых состоялось в этот день. Появление специально оборудованных концертных залов в территориях, где жители могут бесплатно приобщиться к шедеврам, это очередной шаг к устранению территориального неравенства – отмечает министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

- Это один из самых успешных проектов на сегодняшний день национального проекта, который демократичен, доступен многим аудиториям и даёт очень большой результат и вообще ситуация с пандемией оказалась показательной в том числе для возможностей виртуального общения артистов со своим зрителем.Сегодня, наверное, это единственная возможность создания равных условий для людей, проживающих на таких больших территориях как Пермский край, равных условий доступа к культурным ценностям. Возможность посмотреть в хороших, суперхороших условиях концерт, когда у вас великолепная картинка, когда у вас прекрасный звук. Мы можем не только передавать картинку, не только транслировать программу, мы можем ее создавать с помощью оборудования, которое снимает непосредственно концерт, потому что для большинства территорий уже доступны концерты, которые уже созданы на базе Центрального концертного виртуального зала.

Выбор темы первого после самоизоляции концерта – 75 –летие Великой Победы - неслучаен: ансамбль «Каравай» тщательно готовил эту программу. И особенно приятно, что это выступление смогли увидеть и жители Пермского края благодаря новым виртуальным концертным залам, говорит директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

- Мы настолько рады, что сегодня с нами и зрители, и край, и вся Россия, поскольку мы идём и на сайт, мы идём и на портал «Культура» российский, поэтому сегодня очень много и институций культурных нас поддерживают и поздравляют и вообще надо сказать, что в последнее время культура объединилась не только Пермского края , но и всей России.

Объединившаяся культура, ее ценности, теперь стали доступны и жителям отдаленных территорий Перми и края благодаря виртуальным концертным залам.

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