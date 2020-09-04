В Прикамье стартовал марафон "Ни дня без кино!"

4 Сент. 2020 2020-09-07T10:40:56+03:00

Программа Киномарафона «Ни дня без кино!» включает 21 фильм 00:00 00:00

В Прикамье стартовал Киномарафон «Ни дня без кино!»В течение трех недель в социальных кинзалах Пермского края будут смотреть игровые, анимационные и документальные кинофильмы. Это стало возможным благодаря открытой в Прикамье сети социальных кинотеатров, отмечает заместитель директора «Пермской синематеки» Ольга Ахмедзянова.

- В прошлом году мы открыли все социальные кинозалы. В прошлом году – тридцать кинозалов мы открыли. Нынче начинаем мы открывать с восьмого начиная тридцать социальных кинозалов. Был единый день приема на двадцать первый год, мы получили шестьдесят семь заявок. Нужно отборать тридцать две – и когда мы их отберем, то собственно говоря, у нас возникает сеть, несмотря на то, что те, которые пройдут конкурс, их будем открывать в следующем году, но получается сеть из девяносто двух залов. Вот такая, внушительная сеть.

Программа Киномарафона «Ни дня без кино!» включает 21 фильм: игровые, анимационные и документальные картины. Значительную часть программы составляют отечественные фильмы, в том числе о Пермском крае. Не оставлена без внимания главная тема года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому там будет и мировая классика «Летят журавли» Михаила Калатозова. Кроме того, в программе кинопоказов заявлены документальная картина «Кольца мира» Сергея Мирошниченко и детский игровой фильм «Маленькая мисс Дулиттл» режиссера Йоахима Масаннека. Узнать всю подробную информацию и расписание можно на страницах социальных кинозалов ВКонтакте, а также на сайтах администраций муниципалитетов и учреждений, где располагаются кинозалы. Социальные кинозалы ждут своего зрителя – отмечает заместитель директора «Пермской синематеки» Ольга Ахметзянова.

- Мы, уставшие жить без кино, объявили акцию «Ни дня без кино». В течение трех недель в социальных кинозалах, которые участвуют в акции, будут идти фильмы. И, конечно, для нас важно на эту акцию, тем более, что там есть и другая цель – великое кино великой страны там будет второго и третьего сентября.

Уникальный проект «Социальный кинозал» родился в Прикамье, его реализацией занимается краевое учреждение культуры «Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края. В прошлом году открылись 30 таких кинозалов, в этом году откроются еще 30. В конечном счете их должно стать 92 - сейчас отбираются заявки на будущий год. Социальные кинозалы появляются во дворцах культуры, в клубах, библиотеках. Помещения оборудуются профессиональными кинопроектами, киноэкранами, хорошей акустикой.