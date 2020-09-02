2020-09-02T16:41:52+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В п. Ильинский прошел фестиваль любительских театров "Театральная пестрядь"

"Территория культуры""Территория культуры"

Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в режиме онлайн, но не потеряло в зрелищности

Театральный фестиваль в Ильинском уже стал узнаваемым брендом Пермского края

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«Искусство спасет мир!» - под таким традиционным, но всегда актуальным девизом в поселке Ильинский прошел Международный фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь» - событие, ставшее уже брендом Пермского края и узнаваемым символом любительского театрального движения по всей России. «Почему так назвали фестиваль – «Пестрядь» и какое отношение это имеет к любительским театрам?»,- спросите вы. Пестрядь – это бумажная ткань из разноцветных, то есть разных, ниток. Так и любительские театры – они нужные и разные, говорит художественный руководитель фестиваля Александр Мади. - Любительские театры, они все- уникальны. То есть нет такой работы «под копирку», как, например, в театрах-мюзиклах. Многие театры –мюзиклы перевозятся в Россию из-за рубежа и ставятся уже под копирку. А вот народный театр, самодеятельный театр, любительский театр – это всегда что-то уникальное, всегда что-то неповторимое.На самом деле, многие профессиоанльные актеры, которых знают, которые играют в лучших театрах Москвы и мира- это выходцы из любительского театра. Эту неповторимость на фестивале «Театральная пестрядь» удалось передать в он-лайн формате, ведь он проходил в период ограничений массовых мероприятий. По словам Александра Мади, непредвиденные сценарные условия не только не испортили игру, но и позволили по- новому взглянуть на фестиваль. - Мы сами не ожидали такого высокого уровня, если честно. Само, что мне больше всего понравилось на фестивале – это zoom конференции, потому что я всегда относился к ним с каким-то пренебрежением, а сейчас на этом фестивале они понравились мне больше, чем живое обсуждение.Он-лайн формат в чем-то даже нам помог: мы смогли выйти на международный уровень, у нас участвовали театры из Швеции, из Донецка. Конечно, все спектакли, показанные на сцене Международного фестиваля любительских театров «Театральная пестрядь» важны для его художественного руководителя. Но, конечно же, есть и те, что «тронули душу». - Я бы вот для себя особенно отметил «Записки сумасшедшего». Еще спектакль «Чарли», потому что театр – студия «Гастион» представила два спектакля один в танцевальном направлении, это спектакль «Чарли», и еще они получили первое место за другой свой спектакль «Записки сумасшедшего», который был направлен в драматический театр.Искусство спасло мир, действительно. У нас на фестивале был заявлен такой девиз, и я думаю, что мы этого добились, потому что все коллективы-участники просто благодарили до невозможности за то, что в это нетеатральное время им просто посчастливилось поучаствовать в этом международном фестивале. Фестиваль «Театральная пестрядь» в этом году выполнил свою миссию, позволив раскрыться талантам. Но уже сейчас начинается подготовка к следующему театральному форуму в Ильинском. Он тоже будет ярким и незабываемым. Но – в будущем году.

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