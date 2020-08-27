2020-08-27T16:35:24+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Санитарные врачи прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом осенью

Чтобы не допустить "микса" гриппа и COVID - 19 медики рекомендуют сделать прививку

Роспотребнадзор в Перми: рост заболеваемости COVID-19 осенью неизбежен

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Осенью в Пермском крае ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.Главный санитарный врач Прикамья отметил также, что существует опасность «микса» двух серьезных инфекций — коронавируса и гриппа, и напомнил о необходимости вакцинации от последнего. Прививочная кампания против гриппа в регионе начнется на следующей неделе. От гриппа в Пермском крае будут прививать более 1100 медицинских бригад. Также прививочные кабинеты будут организованы в местах большой проходимости людей: в торговых центрах Перми и края. Уже получено согласие на то, что прививочные бригады будут работать в здании «Пермской Ярмарки», в «Ленте», в «Столице».

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